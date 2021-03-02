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Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın

Ataşehir’de bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ataşehir'de bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


Yangın saat 12.30 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi G19 sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede fabrikanın çatı bölümünü sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Acil servis ekipleri hazır bekletildi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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