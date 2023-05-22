İhlas Haber Ajansı

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Ataşehir'de mobilya imalathanesinde yangın; 1 yaralı

Ataşehir’de mobilya imalathanesinin dizayn bölümünde yangın çıktı.

Ataşehir'de mobilya imalathanesinin dizayn bölümünde yangın çıktı. Yoğun dumanların kapladığı imalathanede çalışan bir kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi.



Ferhat Paşa Mahallesi 33. Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinin dizayn bölümünde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Atölyede çıkan yangın nedeniyle kısa sürede alevler binanın çevresini kısa sürede sardı. Atölyenin alev alev yandığını görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



Yangın hakkında konuşan Aydın Sürmelioğlu,” Biz imalathaneye gelmiştik malzeme almaya. Atölyede yangın çıkmış bizde şuan içeri giremiyoruz. Hepimizin açısından kötü oldu” dedi



Öte yandan binada maddi hasar meydana geldi.

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