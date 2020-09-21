Ataşehir'de okullarda maske ve dezenfektan dönemi

Ataşehir'de yeni normal dönemde okulların açılmasıyla beraber korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenciler, okullara, ateşleri ölçülerek, maskeleri takılarak, dezenfekte işlemleri ve sosyal mesafe uyarıların ardından giriş yaptı. Okulun ilk gününde çocuğunu okula getiren Ferdi Koca,” Devletimizin aldığı tüm tedbirlere güveniyoruz, daha iyi olacağını düşünüyoruz” dedi

Ataşehir Belediyesi ve polis ekipleri tarafından okul girişinde ilkokul öğrencilerine maske ve dezenfektan dağıtıldı. Öğrencilere ateş ölçümü yapıldı ve sosyal mesafelerini korumaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Öğrenciler korona virüs salgını hakkında bilgilendirmeler yapılarak sınıflara alındı. Öğrenci velileri sosyal mesafe kuralını koruyarak çocuklarını okul dışında bekledi.

Okulların açıldığı ilk günde çocuğunu okula getiren öğrencisi velisi Ferdi Koca, “Bir aile olarak heyecan ve endişe ile karışık bir duygu yaşıyoruz aslında ama okula gelmesinden dolayı gerçekten çok mutlu olduk. Okulların açılması bizi çok mutlu etti. Bizim çocuğumuz anaokulundan çıktıktan sonra arayış içerisindeydi. Bir an evvel bir eğitime başlamak istiyordu. Tabii endişemiz var ama ben devletimizin bu konuda gerekli tedbirleri aldığına güveniyorum ve dolayısıyla iyi olacağına inanıyorum. Oğlum polisleri kapıda görünce çok mutlu oldu, heyecanlandı. Onlarla orada sohbet etmesi polislerin onu bilgilendirmesi oğlumu gerçekten sevindirdi. Onlar açısından da güzel bir şey oldu” diye konuştu.