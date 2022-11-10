Ataşehir'de organize hırsızlık: İki evden ziynet eşyaları ve otomobili çalıp kaçtılar

Ataşehir'de 3 hırsız, otomobil ile geldikleri güvenlikli siteden vurgun yapıp kaçtı. Girdikleri apartmanın zillerini çalan şahıslar, boş olduğunu anladıkları karşılıklı iki daireye girdi. Evlerden ziynet eşyaları çalan hırsızlar, evde bulunan otomobil anahtarını da alarak otoparkta bulunan aracı çalarak kaçtılar. Hırsızların siteye giriş ve kaçış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Kasım günü 14.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, hırsız grubundaki 3 şahıs, gözlerine kestirdikleri site önüne otomobil ile geldi. Bir kişi otomobilde beklerken, bir kadın ile bir erkek şahıs siteye girdi. Site içerisinde karşılıklı 2 daireye giren hırsızlar, evin içerisinde bulunan ziynet eşyaları ve ev sahibine ait otomobilin anahtarını çaldı. Hırsızlar, daha sonra daireden çıkıp, site içerisinde bulunan park halindeki otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili olarak çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen ve 1 adet suç kaydı bulunan Serkan S. isimli şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Firari iki şahsın yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

"Aracımın bulunması 12 saat bile sürmedi”

Otomobili çalınan Onur Lokumcu, “Olay iki gün önce oldu. 3 şahıs evin önüne geliyor. Biri erkek, biri kadın ikisi araçtan iniyor. Bunlar eve çıkıyor. Ben annemle alt üst oturuyorum. Annemin evinin katına gidiyorlar. Kapı komşusunun da kilidini patlatıp evine giriyorlar. Ziynet eşyalarını topluyorlar. Olay yaklaşık 40 dakika içerisinde gerçekleşiyor. Annemde bulunan benim aracın yedek anahtarını ve garajın kumandasını alıyorlar. Aşağıda bekleyen 3. şahsın bulunduğu araca hep beraber biniyorlar. Sonra kumanda ile kapıyı açıp hep beraber içeri giriyorlar. Benim araç garajda. Oradan aracı alıyorlar ve kendi araçlarıyla beraber, ikisi beraber gidiyorlar. Evlerde kimse yoktu. Annemler aşağıdaydı aslında, hırsızın aracını görüyor. Benim aracı almadan önce beraber girmişlerdi, geri geri gelirken komşunun aracına çarpıyorlar. Annemle babam tepki gösteriyorlar. Ama tabii şahıs karşılık vermiyor. Kendi araçları ve benim aracımla giderken annem hırsızlık olduğunu anlıyor.

Komşuların söylemesine göre, milletin evde olup olmadığını anlamak için uzun uzun zillere basmışlar. Ev sakinlerinin evde olmadığını anlayınca, herhalde karşılıklı kolay olur diye eve giriyorlar. Alttaki kilidi tamamen yok etmişler. Yatak odasındaki bütün eşyalar yerdeydi. Salondaki çekmeceler ellenmiş. Hatta mutfaktaki aspiratör üstündeki dolaba bile bakılmış. Ev tamamen elden geçirilmiş şekilde hırsızlık yapılmış. İki şahıs hala firarda. Onların da en kısa sürede yakalanacaklarına inanıyorum çünkü aracımın bulunması 12 saat bile sürmedi” dedi.

Şahısların otomobil ile site önüne geldikleri, siteye girdikleri ve daha sonra çaldıkları araç ile beraber olay yerinden kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.