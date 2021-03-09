Ataşehir'de otel yangını

Ataşehir'de 3 katlı bir otelde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otelin çatısı kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Küçükbakkalköy Mahallesi, Albay Sokak'ta bulunan Cityloft 24 Suites isimli otelde yangın çıktı. Jeneratörün alev alması ile başlayan yangın kısa sürede otelin çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, otel müşterileri tahliye edildi. Yangından can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangını gören bir vatandaş, “Yangını ilk ben gördüm itfaiyeyi aradım. Alevleri gördüm otelin çatısı yanıyordu. Teknik bir sorundan yandı diye düşünüyoruz" dedi.