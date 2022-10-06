-Ataşehir'de özel hastanedeki skandal görüntülere ilişkin gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi

Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını sağlık personeli, ‘böbreğini alacağız' diyerek korkutup yüzüne doğru para attığı olaya ilişkin gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını sağlık personeli, ‘böbreğini alacağız' diyerek korkutup yüzüne doğru para attığı olaya ilişkin İstanbul Emniyet müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalarda; Olayın 2021 yılı Aralık ayında Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesindeki özel bir hastanede meydana geldiği öğrenilmiş, görüntüleri hastane çalışanı M.Y. isimli şahsın çektiği belirlendi. Yapılan araştırmalarda olaya karıştığı belirlenen 8 şüpheliden aralarında görüntüleri çeken M.Y. isimli şahsın da bulunduğu 7 şüpheli şahıslar 05 Eylül 2022 tarihinde yakalandı.

Öte yandan, görüntülerde kadın hastanın üstüne para saçarak hakaret eden ve Samsun ilinde ikamet ettiği tespit edilen A.E. isimli şahısta Samsun ili İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.