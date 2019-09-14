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Ataşehir'de parkta silahlı saldırı: 2 yaralı

Ataşehir’de bulunan bir parkın önüne gelen motosikletli 2 şahıs, parkta bulunan biri kadın 2 kişinin üzerine ateş etti.

Ataşehir'de bulunan bir parkın önüne gelen motosikletli 2 şahıs, parkta bulunan biri kadın 2 kişinin üzerine ateş etti. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, Ataşehir Fetih mahallesi Libadiye Caddesi üzerinde bulunan Buhara Parkı'nda saat 13.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle parkın önüne gelen silahlı 2 şahıs, parkta bulunan biri kadın 2 kişinin üzerine silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan iki kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Olayda bacaklarından yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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