Ataşehir'de “Rengarenk Kadınlar” resim sergisi kapılarını açtı

Ataşehir Belediyesi, düzenlediği ‘Ana renkler' isimli resim eğitimleri kapsamında sergi düzenledi. 'Rengarenk Kadınlar' adlı sergide dört ayrı kültür merkezinde eğitim alan ev hanımlarının resimleri yer alıyor. Eğitim veren öğretmenlere çiçek takdimi de yapıldı.

Ataşehir Belediyesi, 'Sanat Eğitimlerini Mahallenize Getiriyoruz" sloganıyla düzenlediği “Ana Renkler" isimli resim eğitimleri 2010 yılından bugüne kadar devam etmekte. Resim eğitimlerinin amacı, ev hanımlarını sanatla buluşturmak. Bu kapsamda, öğrencilerin ürettiği çalışmalar “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kapsamında 'Rengârenk Kadınlar‘' adlı sergide davetlilere sunuldu. Sergi, dört ayrı kültür merkezinde bulunan kursiyerlerin katılımıyla gerçekleşti. Sergi Cemal Süreya Etkinlik ve Sergi Alanı'nda 13 Mart tarihine kadar açık olacak.

Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evi Genel Koordinatörü Eser Özdemir, ”Sizleri bizlerle buluşturan o değerli emektar ellerinize yön veren saygıdeğer öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz kadınları ev çocuk ve bitmeyen yaşam mücadelesinden bir nebze olsun uzaklaştıran, sanatı mahallenize getiriyoruz projesine yön veren, katkılar sunan Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü'müz Volkan Aslan'a da teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de tüm bu projelerimize destek veren her zaman kadının ve emeğin yanında olan Belediye Başkanım Battal İlgezdi'ye teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimle gurur duyuyorum”

Serpil Gündoğdu Yeşilırmak, ”150 tane kursiyerimiz katıldı ve toplamda 170 tane işleri var. 2010 yılından beri zaten bu projemiz devam ediyordu. Kültür sanat merkezlerimizde her sene yılda iki kere sergilerimiz oluyor. Ev hanımlarına yönelik bir çalışmayla başladık. Her sene yaklaşık 150 öğrenci katılıyor. 3 yıl eğitim alıyorlar ve 3 yılın sonunda mezun ediyoruz öğrencilerimizi. Sonrasında kendileri kişisel olarak resimlerine evlerinde devam edebiliyorlar. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Emeklerimizin karşılığını almak keyifli oluyor.” dedi.

Öte yandan, eğitmenlere sahnede çiçek takdim edildi.