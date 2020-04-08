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Ataşehir'de salgın günlerinde hizmetler aralıksız sürüyor

Korona virüs salgını sebebiyle gerekli tedbirleri alarak korunma önlemlerini en üst seviyeye çıkaran Ataşehir Belediyesi; temizlik, dezenfeksiyon, denetim, sosyal destek ve eğitim çalışmalarına devam ediyor.


İlçede bulunan kamusal ve halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Okullar, ibadethaneler, sağlık merkezleri ile başlayan ilaçlama çalışmaları tüm ilçe çapında; toplu ulaşım durakları, minibüsler, parklar, muhtarlıklar, noterler, dernek büroları ve spor sahaları ile devam ediyor.


Belediye ekiplerinin Ataşehir genelinde korona virüs'e karşı iş yeri denetimleri de aralıksız sürüyor. Çalışma saatleri, sosyal mesafenin korunması, ortam temizliği, hijyen koşulları, maske ve eldiven kullanılması sıkı denetim altında tutuluyor.


Semt pazarlarını da sıkı takipte bulundurun Zabıta ekipleri, tezgâhların uygun mesafe aralığında kurulmasını ve pazar yerlerine çocukların alınmamasını da kontrol ediyor. Ataşehir'deki semt pazarlarında tezgâhlar kurulmadan önce yıkama ve ilaçlama çalışması yapılıyor, akşam tezgâhlar toplandığında da tekrar pazar alanı yıkanıp ilaçlanıyor. Ayrıca bilgilendirme broşürü ve çöp poşeti dağıtımı da yapılıyor.


Sosyal destek her geçen gün büyüyor


Salgın nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü, engelli veya ihtiyaç sahibi vatandaşlara, günlük sıcak yemek ve ekmek sağlama hizmetinin ardından bir haftadır gıda paketi dağıtımına da başlandı.


Bu zor günlerde sokak hayvanları ve kuşları da unutmayan Ataşehir Belediyesi, can dostlarımız için uygun alanlara mama ve yem bırakıyor.


Bu süreçte daha çok Ataşehirliye ulaşabilmek için Ataşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak; spor, pilates, psikolojik destek, çocuklar için tiyatro ve gösteri yayınları yapılıyor. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için de internet üzerinden online eğitim ile ders desteği devam ediyor.

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