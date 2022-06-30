Ataşehir'de “Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Parkı Futbol Sahası” yepyeni bir görünümüne kavuştu

Ekipler bu kez, Mevlana Mahallesi Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Parkı için iş başındaydı. Parkta, bin 500 metrekare alan üzerine kurulu olan futbol sahasının zemini, sentetik çim halı malzemesi ile yenilendi.

Toplamda 7 bin 914 metrekare olan Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Parkı'nın yeşil alan miktarı ise 3 bin 551 metrekare parkın içerisinde zemini yenilenen futbol sahasının dışında, 175 metre uzunluğunda yürüme-koşu parkuru, 252 metrekare basketbol sahası, 300 metrekare çocuk oyun alanı, açık hava spor alanları, süs havuzu, yürüme yolları, dinlenme ve oturma alanları bulunuyor. Bu parkın içinde ayrıca Ataşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik hizmet verdiği Yeni Hayat Gençlik Merkezi de yer alıyor.