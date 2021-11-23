Ataşehir'de taksiye çarpmamak için manevra yapan motosikletli kaza yaptı

Ataşehir'de motosiklet sürücüsü yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir anda önüne çıkan taksiye vurmamak için manevra yapınca kaza yaptı. Taksi sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ataşehir İçerenköy Mahallesinde saat 11.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 SN 3230 plakalı motosiklet sürücüsü Burhan İlkkan, sol şeritte ilerleyen taksinin birden önüne çıkmasıyla manevra yapınca düştü. İlkkan, motoruyla birlikte metrelerce sürüklendi. Yağan yağmur dolayısıyla kayganlaşan zeminde sürüklenen motosiklet sürücüsü Burhan İlkkan yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü İlkkan, olay yerine sevk edilen ambulans tarafından hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre taksi sürücüsü kaza sonrası olay yerinden hızla uzaklaştı.

“Taksici olay yerinden uzaklaştı”

Kazaya tanık olan Ahmet Karatepe, "Motosiklet sürücüsü seyir halinde olduğu sırada önüne çıkan taksiye vurmamak için direksiyonunu kırdı. Yağmur yağdı, yerler ıslaktı. Motosiklet sürücüsü de kaygan zeminde hakimiyetini kaybedip yere yuvarlandı. Taksi sürücüsü kazayı görmesine rağmen olay yerinden uzaklaştı. Polis ve sağlıkçılar geldi. Neyse ki yaralının durumunda ciddi bir şey yok" diye konuştu.