Ataşehir'de üniversite çevresinde öğrencilere uyuşturucu satan şahıslar kıskıvrak yakalandı

Ataşehir'de bir üniversitenin çevresinde bulunan iki otomobildeki iki şahsın, üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi. Polis tarafından yakalanan şahısların araçlarında uyuşturucu madde ile sahte ikamet belgeleri ve sahte araç ruhsatları bulundu.

Ataşehir ilçesinde 22 Haziran tarihinde yaşanan olayda, İnönü Mahallesinde bulunan bir üniversitede üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda üniversite çevresinde arka arkaya çalışır vaziyette 2 aracın beklediği, araçlardaki şahısların birbirleriyle iletişim kurduğu tespit edildi. Şahıslar araç ile hareket edecekleri esnada polis tarafından yakalandı.

Adları G.M.Y ve B.B olan şahısların araçlarının içinde yapılan aramalarda, 32.46 gram marihuana, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı düşünülen 54 bin 350 TL ,sahte ikamet belgeleri, sahte araç ruhsatları, vesikalık fotoğraf, yabancı sürücü belgeleri, çok sayıda çalışma izin belgeleri ve kimlik kartları ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldıktan sonra 23 Haziran tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.