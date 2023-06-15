Ataşehir'de uyuşturucu serasına çevrilen eve polis operasyonu

Ataşehir'de uyuşturucu imal ve ticareti yapılan bir adrese polis tarafından operasyon düzenlendi. Uyuşturucu serasına çevrilen evde bir kişi yakalanırken evde yapılan aramalarda farklı ağırlıklarda marihuana, metamfetamin maddeleri ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ataşehir'de İnönü Mahallesinde bulunan bir ikamet adresinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. 27 Mayıs tarihinde, ikamet adresi ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak operasyon düzenlendi. Operasyonda, ikamet adresinde bulunan G.D. isimli şahıs yakalandı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

İkamette yapılan incelemelerde sera sistemi düzeneği içerisinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edildi. Evde yapılan aramalarda ise, 49 kök toplamda 14,723 kg marihuana, 386,5 gr. marihuana, 434 gr. metamfetamin, 42,639 litre uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde, 6 adet fan sistemi düzeneği, 6 adet ışık sistemi düzeneği, 1 adet termostat sistemi düzeneği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 14 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti” suçundan 28 Mayıs günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.