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Ataşehir'de üzerine demir blok düşen işçiyi itfaiye kurtardı

Ataşehir’de çalıştığı şantiyede işçinin üzerine demir blok düştü.

Ataşehir'de çalıştığı şantiyede işçinin üzerine demir blok düştü. Sıkışan işçiyi olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri kurtarıp 112 Sağlık ekiplerine teslim etti.



Olay, Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi belirlenemeyen bir inşaat işçisi çalıştığı sırada üzerine demir blok düştü. Demir bloğun düşmesi ile sıkışan işçi olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralanan işçi olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

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