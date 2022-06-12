İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ataşehir'de yabancı uyruklu kişilerin kovaladığı çocuk otomobil çarpmasıyla hayatını kaybetti

Ataşehir’de yabancı uyruklu bir grubun kovaladığı çocuğa otomobil çarptı.

Ataşehir'de yabancı uyruklu bir grubun kovaladığı çocuğa otomobil çarptı. Kazada yaralanan çocuk hayatını kaybetti. Kaza sonrası mahalleli eylem yaptı.


Olay, geçtiğimiz gün Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yeni Sahra Mahallesi'nde, Selahattin Ç. isimli çocuk (15), yabancı uyruklu kişiler tarafından henüz belli olmayan bir sebepten dolayı kovalanmaya başlandı. Kaçan çocuğa o sırada D-100 karayolunda seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay üzerine mahalleli sokağa dökülürken, mahalleye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Toplanan mahalleliyi uyararak dağıtan polis ekipleri, mahallede önlem aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.