Ataşehir'de yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi

Ataşehir'de bir gecekondu yanarak kullanılamaz hale geldi. Bir kişinin tahliye edildiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Ataşehir Barbaros Mahallesi Mesudiye Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda 14.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gecekondu içerisinde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede tüm eve sirayet etti. İçeride bulunan bir kişinin vatandaşlar tarafından tahliye edildiği öğrenildi. Yangının çatıya sıçraması sonrası gecekondunun çatısı yanarak çöktü. Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan gecekonduya müdahale ederek söndürdü. Yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi.