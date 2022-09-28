Ataşehir'de yasa dışı silah atölyesine baskın

Ataşehir'de, kaçak silah imal edildiği tespit edilen bir eve düzenlenen operasyonda 14'ü kurusıkı, 3'ü ruhsatsız olmak üzere 17 tabanca ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı silah ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi.

Yürütülen bir soruşturma çerçevesinde ilçeye bağlı Barbaros Mahallesinde A.S.M adlı bir silah kaçakçısının, evinin bodrum katında silah ticareti yaptığı, kurusıkı silahların namlu kısmını değiştirerek ruhsatsız tabanca haline getirdiği

tespit edildi. Kaçak silah atölyesine dönüştürülen ikamet emniyet ekiplerince yakın takibe alındı. Çalışmalarını derinleştiren söz konusu evde ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.S.M.'nin (34) söz konusu adrese giriş ve çıkışlarını adım adım izledi. Şüphelinin ikamet adresi dışında belli zamanlarda Ataşehir'deki Yenisahra Mahallesinde bulunan bir otelde kaldığı saptandı.

Yasadışı silah imalatından geçmişte de kaydı ortaya çıktı

Yapılan takibin ardından önceki gün söz konusu eve düzenlenen operasyonda A.S.M. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce de yasadışı silah ticareti suçundan polisiye soruşturmalardan geçtiği ve suç kaydı olduğu ortaya çıkan zanlının kaçak silah atölyesine dönüştürdüğü adreste yapılan aramalarda, 7 adet namlu kısmı kesilmiş, birleştirmeye hazır kurusıkı kabzesi,10 adet yiv ve seti bulunan namlu, 7 adet silah sürgüsü, 7 kesilmiş namlu, çeşitli çap ve ebatlarda çok sayıda mermi, susturucu aparatları, 1 havalı tüfek ve çeşitli silahlara ait parçalar ile 53 şarjör kapakları, silah imalatında kullanılan pres makinesi, tabanca imalatında kullanılan tezgâh ve parçalanmış bir cep telefonu ele geçirildi.

Silahları, otelde randevulaştığı müşterilerine satıyordu

Operasyonlarını sürdüren emniyet ekipleri, çalışmaların devamında aynı gün zanlının kaldığı otel odasında savcılık talimatı ile yapılan aramalarda ise 3'ü ruhsatsız, 14'ü kurusıkı tabanca olmak üzere 17 silah ile 29 av tüfeği kartuşu ve 35 adet boş şarjörün yanı sıra 28 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan silah kaçakçısının, illegal yollarla ürettiği silahları ise kaldığı otelin odasında randevulaştığı “müşterilerine” pazarladığı anlaşıldı.

Operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheli A.S.M., emniyette ifadeye alındı. Zanlı, dün “Yasadışı Silah Ticareti” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.