Ataşehir'de yeni sezon kültür sanat etkinlikleri Ekim ayıyla birlikte başladı

Ataşehir Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri Ekim ayıyla birlikte yeni sezonunu açıyor. Yeni sezonda tiyatrodan sinemaya, konserden sanat atölyelerine kadar pek çok etkinlik kültür merkezlerinde Ataşehirlilerle buluşacak.

Ekim ayı etkinlikleri Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası ile Monheim Otto-Hahn-Gymnasium Gençlik Senfoni Orkestrası'nın birlikte sahne alacağı açılış konseri ile başlayacak. 2 Ekim Çarşamba akşamı iki gençlik orkestrası, güçlerini birleştirerek unutulmaz bir konser verecek.

Etkinliklerin “Güncel Sanat Gezileri” kapsamında, Uluslararası Çağdaş Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) üyesi Kültigin Kağan Akbulut ile İstanbul'daki güncel sanat mekânlarına geziye çıkılacak. 5 Ekim Cumartesi günü İstanbul Bienali Turu, 26 Ekim Cumartesi günü de Arter Müzesi Turu yapılacak.

Eğlenceli ve Eğitici Atölyeler Çocukları Bekliyor

Atölye çalışmaları kapsamında Türk geleneksel sanatlarının en kıymetlilerinden olan “Ebru Boyama Sanatı” 5 Ekim Cumartesi günü Ataşehirli çocuklarla buluşacak. Çocuklar özel hazırlanmış ebru kitresi üzerinde boyaların gücünü kullanarak hayal dünyalarını su yüzüne çıkartacak ve müthiş desenler hazırlayacaklar.

Emel Niğdeli ile 6 Ekim Pazar günü yapılacak “Alçıdan Heykel” Atölyesi'nde çocuklar, eski uygarlıklardaki ilginç hikâyeleri dinledikten sonra onlar için özel hazırlanmış alçıdan heykelleri, farklı malzemeler kullanarak boyayıp süsleyecekler.

12 Ekim'de Düştepe Oyun Müzesi'nde yapılacak “Çocuk Hakları” atölyesinde; alanında uzman sosyolog ve psikologlar aracılığıyla çocuklar, hem haklarını öğrenecek hem de üretecekleri ürünlerle eğlenceli vakit geçirecekler.

19 Ekim Cumartesi günü yapılacak 3D atölyesinde geleceğin teknolojisi olan 3D tasarım ile çocukların öğrenme yetilerine bambaşka bir boyut getirilecek.

20 Ekim Pazar günü Masal Yolculuğu, Okuma, Maske Atölyeleri Ataşehirli çocukları fazlasıyla eğlendirecek.

26 Ekim Cumartesi günü “Atık Malzemeden Kitaplık Süsleme” Atölyesi, 27 Ekim Pazar günü ise “Masal Kahramanları Canlanıyor” Atölyesi çocukları bekliyor.

Çocuklar için özel tiyatro ve sinema

Çocuk tiyatroları kapsamında; Yeditepe Tiyatro tarafından 6 Ekim Pazar günü “Müzisyen Sinek Sivrito”, 13 Ekim Pazar günü de “Bir Bavul Masal” isimli oyun Mehmet Erbil tarafından sahnelenecek.

Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun çocuklar için sahneleyeceği “Kaba Korsan ve Hazine Adası” adlı oyun 20 Ekim Pazar günü miniklerle buluşacak.

Çocuk sineması bölümünde 13 Ekim Pazar günü “Kayıp Prenses”, 27 Ekim Pazar günü ise, “Ayı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü!” isimli filmlerin gösterimi yapılacak.

Yeni bir format: Çağdaş Sanat Buluşmaları

Yepyeni bir söyleşi programı olan “Çağdaş Sanat Buluşmaları”nın ilkinde, 11 Ekim Cuma günü İstanbul Art Show Sanat Direktörü Yalın Alpay ve İstanbul Art Show Seçici Kurul Üyesi Dr. Fırat Arabacıoğlu, Leonardo da Vinci'nin 500. ölüm yıl dönümünde sanatçının yapıtlarını, dönemindeki farklılıklarını ve bugüne bıraktığı etkileri tartışacaklar.

“Tarih Okulu” devam ediyor

Neşet Ertaş Kültürevinde geçtiğimiz sezon başlatılan ve tarihin farklı dönemleri üzerine çalışan akademisyen ve araştırmacılarla düzenlenen konuşma dizisi bu sezon da devam ediyor. 12 Ekim'de gerçekleşecek “Tarih Okulu” programında, Osmanlı İmparatorluğu ve erken Cumhuriyet dönemlerinde sosyal hayat üzerine çalışmalar yürüten Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Zafer Toprak ile Cihan Harbinden Milli Mücadeleye uzanan süreç üzerine bir konferans gerçekleştirilecek.

Pazarlar sohbet dolu geçecek

Her yıl yazarlar, çevirmenler, editörler ve eleştirmenlerle düzenli olarak gerçekleştiren “Pazar Sohbetleri” etkinlikleri yeni sezona yepyeni bir başlangıçla giriş yapıyor. Pazar Sohbetleri bölümü Ferhatpaşa Gençlik Merkezi'nde; yazar, editör ve eleştirmen Irmak Zileli ile gazeteci-yazar Onur Orhan'ın konuk olacağı söyleşiyle açılıyor.

Çocuk söyleşileri programı ise 19 Ekim Cumartesi günü kusursuz ve duru Türkçesiyle edebiyatımıza sayısız eser kazandıran Necati Tosuner'le Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilecek.

“Pazar Söyleşileri” kapsamında 20 Ekim Pazar günü Neşet Ertaş Kültürevi'nde “Antik Çağ'dan Günümüze Felsefe ve Cumhuriyet” üzerine İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Çakmak ve Klasik Filolog Dr. C. Cengiz Çevik ile bir konferans gerçekleştirecek.

Film Gösterimi ve Söyleşi etkinlikleri bölümünde 21 Ekim Pazartesi akşamı “Dört Köşeli Üçgen” isimli film sahnelenecek. Film gösterimi sonrasında, filmin yönetmeni Mehmet Güreli ve oyuncularla söyleşi gerçekleştirilecek.

Edebiyat Akşamları bölümünde ise 25 Ekim Cuma akşamı, çevirmen-yazar Ferit Burak Aydar ile Amerikan Edebiyatı'nın kült eserlerinden “Muhteşem Gatsby” romanı değerlendirilecek.

27 Ekim Pazar günü Neşet Ertaş Kültürevinde yapılacak Pazar Sohbetleri bölümünde, Cumhuriyetimizin 96. yılı onuruna emekli büyükelçi, bürokrat, eski milletvekili ve yazar Onur Öymen ile “Cumhuriyet'in Dış Politikası” konulu söyleşi gerçekleştirilecek.

Tiyatro etkinlikleri bölümünde 30 Ekim Çarşamba akşamı Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından “8 Kadın” isimli oyun sahnelenecek.