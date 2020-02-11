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Ataşehir'de yol kenarına bırakılan şüpheli kutu polisi alarma geçirdi

Ataşehir’de TEM otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda bulunan içi cam şişe dolu kutu, molotof kokteyli şüphesiyle polisi alarma geçirdi.

Ataşehir'de TEM otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda bulunan içi cam şişe dolu kutu, molotof kokteyli şüphesiyle polisi alarma geçirdi. İçerisinde tiner olduğu anlaşılan şişelerin yakındaki inşaatın işçileri tarafından bırakıldığı düşünülüyor.


Ataşehir TEM otoyolu Ankara istikametinde temizlik işçileri yol kenarındaki ağalık alanda, içi cam şişe dolu bir kutu fark etti. Ağzı bantlarla kapalı olan şişeleri gören işçiler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve bomba imha uzman ekibi sevk edilirken çevrede güvenlik önlemleri alındı. Kutudaki şişeleri inceleyen polis, şişelerde tiner olduğunu tespit etti. Şişelerin, bölgeye yakın bir yerde bulunan inşaatın işçileri tarafından bırakıldığı düşünülüyor. İncelemelerin ardında içi şişe dolu kutu olay yerinden kaldırıldı.

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