Ataşehir'deki afet ve acil durum toplanma alanları güncellendi

Ataşehir'deki toplanma alanları hakkında bilgi veren Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, şunları söyledi:

"İstanbul'da gerçekleşebilecek muhtemel bir afete karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede deprem başta olmak üzere, muhtemel bir afet durumu sonrasında yurttaşlarımızın ilk korku ve panik halini atlatabilmeleri, yakınları ile buluşabilmeleri ve başta Belediyemiz olmak üzere yetkililer tarafından sağlıklı bilgilendirmeye ve acil lojistiğe erişebilmeleri adına daha önce hazırladığımız toplanma alanlarımızı güncelledik. Ataşehir'de 1 milyon 139 bin 982 metrekare alana sahip 152 adet afet toplanma alanımız bulunuyor. İlçemizde hem yeşil alanları genişletmek hem de afet durumunda halkımızın sığınacağı alanları çoğaltmak için çalışıyoruz. Yurttaşlarımızın kendilerine en yakın toplanma alanlarını bilmelerini önemle rica ediyorum. Umarım paylaştığımız bu bilgileri kullanmak zorunda kalmayız."

Ataşehir'deki afet ve acil toplanma alanları

Ataşehir'de yurttaşların bir afet anında barınma, elektrik, su ve altyapı gibi ihtiyaçlara kolaylıkla ulaşabilmesi için alanlar belirlendi ve bu alanlarda mevcut sistemler yurttaşların kullanıma hazır olarak bekletiliyor. Toplamda 152 adet olan "Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları" listesi ise şöyle:

Atatürk Mahallesi Ataşehir Kent Parkı içerisinde; 2 bin kişilik konaklama, kapalı otopark alanı, 20 bin kişilik çadır alanı, 60 gün kesintisiz elektrik, 2 bin 500 ton kullanma suyu, 4 adet sıcak duş alanı ile 14 adet tuvalet bulunuyor.

Atatürk Mahallesi Ataşehir Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) içerisinde; 2 bin kişilik çadır alanı, kesintisiz elektrik, 2 bin 500 ton kullanma suyu, helikopter pisti ile 6 adet tuvalet bulunuyor.

İçerenköy Mahallesi City's İstanbul Otoparkı (Kozyatağı Carrefour) içerisinde; 25 bin kişilik çadır alanı, 30 gün kesintisiz elektrik ve 10 adet tuvalet bulunuyor.

Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Parkı'nda; 9 bin kişilik çadır alanı, 30 gün kesintisiz elektrik, 6 adet tuvalet bulunuyor.

Mustafa Kemal Mahallesi İBB Deprem Parkı'nda (Deniz Gezmiş Parkı); 4 bin kişilik çadır alanı, 30 gün kesintisiz elektrik ve 6 adet tuvalet bulunuyor.

Ferhatpaşa Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı içerisinde; 5 bin kişilik çadır alanı ile 4 adet tuvalet yurttaşların kullanımı için bulunuyor.

Kayışdağı Mahallesi 80. Yıl Parkı'nda; 5 bin kişilik çadır alanı ve 4 adet tuvalet bulunuyor.

Örnek Mahallesi Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Parkı'nda ise; 5 bin kişilik çadır alanı ve 2 adet tuvalet bulunuyor.

Küçükbakkalköy Mahallesi Erguvan Barış Parkı'nda; 5 bin kişilik çadır alanı, 30 gün kesintisiz elektrik ve 16 adet tuvalet bulunuyor.

Afet Bilgi Sistemi nedir

Afet sonrası toplanma alanları, geçici iskân/çadır alanları, öncelikli yollar, alternatif yollar, sivil tahliye yolları, sahra hastanesi kurulacak alanlar, hastaneler, eczaneler, ecza depoları, trafik kontrol noktaları, afet istasyonlarının yerleri "Afet Bilgi Sistemi" üzerinde belirlendi.

Ayrıca sistem üzerinde; ileri dağıtım ve lojistik destek noktaları, su istasyonları, fırınlar, soğuk hava depoları; tüm kamu kurumları, belediye hizmet binaları, muhtarlıklar, polis noktaları, su vanaları, yangın hidratları; ilkyarım koordine merkezleri, hastaneler, ambulans bekleme noktaları, yaralı toplama merkezleri gibi tüm hayati bilgiler yer alıyor.