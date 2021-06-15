Ataşehir'deki cinayetin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

Ataşehir'de kimliği belirsiz, kar maskeli 3 kişi tarafından Holding binasının önünde gasp edilen Sibel Koçan aralarında çıkan arbede sonucu vurularak hayatını kaybetti. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi, Başar Sokak'ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sibel Koçan (41) bankadan para çekerek, personelin maaşını ödemek üzere holding binasının önüne geldiği sırada kimliği belirsiz, kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradı. Elinde bulunan para dolu çantayı vermemek için uzun uğraşlar veren kadın kar maskeli saldırganların silahını ateşlemesi sonucu vurularak hayatını kaybetti. Sibel Koçana yardım etmeye çalışan Aydın Mert ise kolundan yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kar maskeli şahıslar hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Sibel Koçanın hayatını kaybettiğini belirledi. Sibel Koçan'a yardım etmeye çalışan Aydın Mert ise hastaneye kaldırıldı. Aydın Mert'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırırken, Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, yaşanan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde holding binasının önüne araçla 3 şahıs geliyor. Sibel Koçan'ın otomobilin bagajından çanta almaya çalıştığı sırada şahıslar havaya ateş açarak para dolu çantayı almaya çalışıyor.