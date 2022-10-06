Ataşehir'deki özel hastanenin faaliyetleri durduruldu: Hasta yakınları tepki gösterdi

Ataşehir'de skandal görüntülerin çıktığı hastaneye bakanlık tarafında faaliyetlerini durdurma kararı alınmıştı. Faaliyetlerinin durdurulması ardından hastanede tedavi gören hasta yakınları duruma tepki gösterdi.

İstanbul Ataşehir'deki İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde geçtiğimiz gün çıkan skandal görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçmişti. Bakanlığı'na bağlı müfettişlerin incelemelerinin ardından hastane faaliyetlerinin durulması kararı alındı. Hastanenin faaliyeti bugün itibariyle durduruldu. Ekipler hastane girişine şerit çekti. Olaya ilişkin hastanede yatan diğer hasta yakınları da duruma tepki gösterdi.