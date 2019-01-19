Ataşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddenin yanı sıra, 2 adet taramalı tüfek ele geçirildi.

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar alan polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 10 Ocak tarihinde ihbara konu olan adresin önündeki araç takibe alındı. Zanlıların aracı çalışır vaziyette bırakılıp, boş bir alana birkaç poşeti gömdüğünü görene ekipler, şahısları yakalamak için harekete geçti. Şahısların polisleri fark etmesinin ardından kovalamaca yaşandı. Kovalamacının ardından kıskıvrak yakalanan F.B. (29) ve yaşı küçük Y.S. gözaltına alındı. Polis ekipleri zanlıların gömmek istedikleri poşetlerden 2 bin 453 adet uyuşturucu hap, 656 gram uyuşturucu madde, 2 adet tüfek ve hassas terazi ele geçirildi. 10'dan fazla suça karıştığı belirlenen iki şahıs, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan Y.S tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.