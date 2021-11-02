Ataşehir'e spor parkı

Esatpaşa Mahallesi'nde yapımı süren spor parkı, zinde ve sağlıklı kalmak isteyen yurttaşlara çok çeşitli olanaklar sunacak.

Ataşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki işbirliği güçlenirken, ilçe halkına sunulan hizmetlerin çeşitliliği de artıyor. Bu kapsamda İBB'nin Esatpaşa'da yapımını sürdüğü, 12 bin 463 metrekarelik alan üzerine kurulu Spor Parkı da kapılarını Ataşehirlilere açmaya hazırlanıyor.

Gençler başta olmak üzere tüm Ataşehirlilerin sporla iç içe olacakları Esatpaşa Spor Parkı'nda; 5 bin 800 metrekarelik bir futbol sahası, 350 seyircilik tribün, 125 metrekarelik fitness alanı, 525 metrelik yürüyüş parkuru, 380 metrekarelik çocuk oyun alanı, sporcu ve hakemler için giyinme ve dinlenme odaları ile idari hizmet binası yer alacak.

Amatör Futbol Kulüpleri'nin futbol karşılaşmalarına sahne olacak parkta ayrıca her yaştan sporseverler için açık hava aletleri de bulanacak. Ataşehirliler alanda hem spor yapabilecekler hem de oturma mekanlarında çocukları ile keyifli vakit geçirebilecekler.

Avrupa Birliği kapsamında yapılan çok sayıda araştırma, Türkiye'de fiziksel aktiviteye yeterince zaman ayrılmadığını gösteriyor. Eurostat'ın yayınladığı 2019 tarihli bir araştırmaya göre, İzlanda yüzde 60'lık oranla listenin başında yer alıyor. Ardından yüzde 54'le Norveç, yüzde 52 ile Finlandiya geliyor. Almanya'da haftada 2,5 saat spor yapanların oranı yüzde 48. Rapora göre, Türkiye yüzde 4 ile en az spor yapan ülke. Ataşehir Belediyesi daha fazla sayıda yurttaşın spor yapması için yatırımları ve projeleri sürdürecek.