Ataşehir'e yemyeşil bir park daha kazandırılıyor

Atatürk Mahallesi'nde çocuk oyun grubu, egzersiz-oturma alanları, yürüme, koşu parkuru ve basketbol sahasının yer alacağı, 4 bin 902 metrekarelik alan üzerinde kurulacak parkın yapımına başlandı.

Ataşehir Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanların sayısını artırmak hedefiyle, Atatürk Mahallesi'ne yemyeşil bir park kazandırma çalışmalarına başladı. Atatürk Mahallesi, Dicle Caddesi ile Fırat Caddesi kesişiminde bulunan, aynı zamanda Yenişehir Mahallesi, Baraj Yolu'nda yer alacak park, 4 bin 902 metrekare arsa üzerinde yaklaşık 2 bin 939 metrekarelik yeşil alan miktarına sahip olacak. Tüm Ataşehirlilerin yeşil ile iç içe olacakları Park'ta; 285 metre uzunluğunda yürüme - koşu parkuru, 264,00 metrekare basketbol sahası, 200,00 metrekare çocuk oyun alanı, açık hava spor alanları, süs havuzu, yürüme yolları, dinlenme - oturma - piknik alanları ile köpek gezdirme bölümü yer alacak. Ailelerin çocuklarıyla birlikte gönül rahatlığıyla vakit geçirebilecekleri parkın yapımına hızla başladıklarını ifade eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Çağdaş, modern ve yeşille iç içe bir Ataşehir için yeşil alanları imara açmadığımız gibi, her geçen gün yeni parklarla, çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın vakit geçirebileceği, Ataşehirlilerin nefes alabileceği alanları hizmete sunuyoruz. Bu parkımız da ilçemizdeki diğer parklarımız gibi tam donanımlı, konforlu, güvenli ve her yaştan mahalle sakinine hitap edecek bir park olacak. Ataşehir'e değer katacak ve sosyal hayatı canlandıracak hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.