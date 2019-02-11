Ataşehir'in 40 yıllık sorunu çözüldü

Ataşehir'de 40 yıldır devam eden imar sorunu nihayet çözüldü. Bir tarafında devasa gökdelenlerin, bir tarafta ise gecekonduların bulunduğu Barbaros Mahallesi'nin son hali havadan görüntülendi.

Ataşehir ilçesinin yıllardır çözülemeyen sorunu olan imar problemi sonunda çözüme kavuştu. Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Cuma günü Yenisahra ve Barbaros mahallelerinin imar planlarının çıkacağı müjdesini verdi. Barbaros Mahallesi'ni gezerek halka imar müjdesi veren Başkan Erdem, “Yenisahra ve Barbaros Mahallemizin 40 yıldır beklenen 1/5000'lik ve 1/1000'lik imar planlarını Cuma günü Büyükşehir Belediyemizin meclisinden geçireceğiz. Bölgemiz yıllardır ihmal edilmiş ve son 10 yıldır hiçbir şey yapılmamış. Bizler, Büyükşehir Belediye İmar Komisyonumuz ile beraber ön görüşmelerimizi yaptık. Arkasından da İmar Daire Başkanlığı ve Planlama Müdürlüğü ile beraber son 25 gündür yoğun şekilde çalışarak bugünkü meclisin gündemine aldırdık. Cuma günü Yenisahra ve Barbaros Mahallemizin 40 yıldır beklenen imarları çıkmış olacak inşallah, Ataşehirimize hayırlı olsun” diye konuştu.