Ataşehir'in parklarında “Puki” çocuklarla buluşacak

Artık “Yeni Normalleşme” süreciyle birlikte Puki Parkta programı, çevrimiçi olmaktan çıkarak Temmuz ve Ağustos aylarında Ataşehir'in parklarında fiziksel olarak çocuklarla bir araya gelecek.

Puki Parkta programının ilk gösterimi 3 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30'da İBB Ataşehir Deprem Parkı'nda (Deniz Gezmiş Parkı) yapılacak.

Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun çalışmalarıyla ortaya çıkan sevimli kukla Puki, çocuklar için anaokulu müfredatına uygun ve eğlendirirken öğreten “Çevreci Puki” isimli oyununu Ataşehir'in 15 mahallesinde sahneleyecek.

Programın yönetmenliğini Ataşehir Belediyesi tiyatro yönetmenleri A. Ercan Tulunay ve Muharrem Uğurlu yaparken, sevimli kukla Puki'ye sesiyle Simge Beşiz Özkal hayat veriyor. Farklı disiplinlerden birçok uzmanı bir araya getiren proje ekibinde, uzman pedagog ve psikologların yanı sıra müzisyenler ve tiyatrocular da yer alıyor.