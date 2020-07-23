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Ataşehir'in şampiyonu Ali Altuntaş

Pandemi sonrası golfte önemli organizasyonlardan bir tanesi İstanbul’da yapıldı.

Pandemi sonrası golfte önemli organizasyonlardan bir tanesi İstanbul'da yapıldı. Ataşehir Golf Kulübü'nde 18 takımın katılımıyla düzenlenen Pro-Am'de Ali Altuntaş saha rekoru kırarak zirveye çıktı.


Ataşehir Golf Kulübü'nde düzenlenen Pro-Am turnuvasında Ali Altuntaş zirveye çıktı. Pandemi sonrası Türkiye'de yapılan ilk Pro-Am olma özelliği taşıyan organizasyonda 12 çukuru -5 ile tamamlayan Antalyalı oyuncu ilk sırayı aldı. Genç oyuncunun bu skoru saha rekoru olarak kayıtlara geçti. Altuntaş'ın ardından Koray Varlı -3 ile ikinci olurken, sahayı -1 ile bitiren Uğur Doğan da üçüncülük kürsüsüne çıktı.


Biri profesyonel üçü amatör toplam dört oyuncudan oluşan 18 takımın katıldığı Ataşehir Golf Kulübü Pro-Am'de takım sıralamasında ilk sırayı Ahmetcan Küçük'ün takımı aldı. Küçük'ün yanı sıra İsmail Dengiz, Merthan Gencer ve Mustafa Görgünel'den oluşan takım 12 çukuru -18 ile bitirdi. Ali Altuntaş'la birlikte Ata Özcan Ordulu, Serter Ordulu ve Sinan Emre Şekerci'den kurulu takım ise -16 ile ikinci oldu. Battal Can (pro), Muhammed Ali Aydın, Ali Haydar Coşkun ve Salih Başeken'den oluşan takım da toplamda -14 ile üçüncülük kupasına uzandı.


Turnuvada dereceye giren takımlara ve oyunculara kupalarını Ataşehir Golf Kulübü kurucuları Murat-Çiğdem Karaduman çifti ile Ataşehir Golf Kulübü Başkanı Selahattin Özdoğan verdi.


Turnuvanın şampiyonu Ali Altuntaş, Ataşehir Golf Kulübü'nde çok keyifli bir gün geçirdiğini belirterek, “Çok güzel bir sahada ve mükemmel bir ortamda gerçekleşen turnuvayı kazandığım için çok mutluyum. Umarım turnuva önümüzdeki yıllarda geleneksel hale gelir” diye konuştu.

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