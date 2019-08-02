Ataşehirli çocuklar, AIESEC ile yeteneklerini geliştiriyor

16 Temmuz'da başlayan yaz okulunda, çocuklar ve gençler 8 farklı merkezde 8 farklı proje gerçekleştiriyor.

Bu projelerden biri de Techno Kids (Teknoloji Çocukları) projesi. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Kayışdağı Çocuk Merkezi'nde gençler; 3D tasarım, Stop Motion, Kodlama, Deney ve 2B animasyon eğitimlerine katılıyor.

Techno Kids'te öğrenciler , teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanaklarla, takım çalışması, üç boyutlu görebilme yeteneği, koordinasyon, bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek özgüvenlerini geliştiriyor.

Kendilerini ifade etme becerilerini geliştiren, zekalarını kullanmayı öğrenen, denemekten korkmayan gençler gelişimleri adına hem verimli bir yaz okulu deneyimi yaşıyor hem de İngilizcelerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar.

Öğrenciler günlük programlar dâhilinde; birlikte atölyelere katılıyor, dans ediyor, farklı ülkelerin kültürlerini tanıma ve dillerini öğrenme imkânına sahip oluyor.

Fas'tan gelen Anas Moujahıd gönüllü olarak katıldığı proje hakkında ise şunları söyledi:

“İngilizce konuşarak çocuklarla iletişim kurmaktan son derece mutluyum. Bu şehri çok sevdim, bu projenin içinde var olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. İnsanlar çok yardım sever ve aynı zamanda misafirperver. Bizlere bu şansı tanıyan Ataşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum.”

Ülkesinde Endüstri Mühendisliği bölümünü okuyan Faslı Ayoub Talibi, “Çocuklara yönelik oyun temelli robotik kodlama ve teknoloji uygulamalarını eğlenceli bir şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Robot tasarım kitleri, basit olduğu kadar çocuğun zekâsını zorlayan ve geliştiren bir eğitimdir. Mühendislik çalışmalarının temeli olan bu çalışmalar çocukların duyu ve hareket açısından gelişmesini de sağlıyor” dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde gençler için dünya sorunları üzerine aylık eğitimler planlayan AIESEC ile Ataşehir Belediyesi'nin hazırladığı yaz okulu 9 Ağustos'a kadar devam edecek.