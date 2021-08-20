Ataşehirli çocuklar ilk kez tenis sporuyla tanıştı

Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geliştirilen çalışma kapsamında Ataşehir'de yaşayan 13-14 yaşlarında 40 çocuk ilk kez raket tutarak, uzman eğitmenler tarafından tenis eğitimi alma imkanına sahip oldu.

Sporun herkes için ulaşılabilir olması ve çocukların tenis sporuyla tanışması için organize edilen etkinlikte çocuklar aynı zamanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği Ataşehir Belediye Başkanlığı 1. Senyör Tenis Turnuvası'nın final maçlarını da izleyerek eğitici-öğretici ve sosyal bir gün geçirdi.

Bedensel, ruhsal, zihinsel ve duygusal yönden çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik sayesinde çocuklar tenis sporuyla tanışarak enerjilerini olumlu alanlarda kullanmayı öğrendi. Aynı zamanda eğitimlerde yetenekleri keşfedilen çocuklara Ataşehir Belediyesi tarafından tenis eğitimleri verilecek.

Çocukları daha yakından tanımak için bir psikolog ve bir sosyolog da etkinlik günü çocukları sosyo-psikolojik olarak analiz etmeleri için alanda oldu.

Etkinliklerin son bölümünde ise 140 çocuk Tema Parkı Merkezi'ne giderek okul öncesi moral etkinliğinde keyifli bir gün yaşadı.