Ataşehirli çocuklardan depremzede kardeşlerine anlamlı destek

Ataşehir Belediyesinin "Ataşehir Tane Tane Kapak Topluyor Adım Adım Engelleri Aşıyor" adlı ödüllü kampanyası şimdi de deprem bölgelerine uzanan yardımlardan birine dönüştü. Ataşehirli çocukların topladığı plastik mavi kapaklarla, depremde uzuvlarını kaybeden yurttaşlara Ataşehir Belediyesi tarafından tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 şehirde yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için bölgelere yardım tırları ulaştıran, depremzedelere sıcak yemek dağıtımı sağlayan Ataşehir Belediyesi; yardımlarına yenisini daha ekleyerek bir ilke imza attı. Plastik kapakların tekerlekli sandalyeye dönüştüğü Ataşehir Belediyesinin ödüllü kampanyası, depremde uzuvlarını kaybetmiş vatandaşlara umut oldu.

Gönlümüz Bir El Ele Derneği öncülüğünde bir araya gelen Ataşehirli çocuklar, topladıkları plastik mavi kapakları Ataşehir Belediyesine getirdi. Ataşehir Belediyesine teslim edilen kapaklar karşılığında elde edilen tekerlekli sandalyeler, depremde uzuvlarını kaybeden yurttaşlara destek olmak için bölgeye gönderildi.

Depremzedeler için topladığı kapakları belediyeye teslim eden çocuklardan Yunus Enes Yıldırım, duygularını şöyle ifade etti:

"Deprem bölgesindeki arkadaşlarıma destek olmak için bugüne dek evimdeki oyuncağımı, kıyafetimi gönderdim. Şimdi de depremde bacağını kaybetmiş arkadaşlarıma bir destekte bulunmak istedim. Bu zamana kadar topladığım mavi kapakları Ataşehir Belediyesine getirerek onlara tekerlekli sandalye gönderilmesini sağladım. Tekerlekli sandalyeleri bölgeye ulaştıran ve bu anlamlı kampanyanın sahibi olan Ataşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum."

Ataşehir Belediyesi, vatandaşlar tarafından toplanan plastik mavi kapakları, deprem bölgelerinde tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan yurttaşlara göndermeye devam edecek.