Ataşehirli minik şefler mutfakta

Bu kapsamda Kayışdağı Lions Ataevi'nde aşçılık atölyelerine katılan öğrenciler yoğun eğitim-öğretim dönemi sonrası tatillerini verimli bir şekilde geçirmeye başladı.

Aşçılık atölyelerine katılan öğrenciler; pasta, kek ve kurabiye yapımını öğrenirken aynı zamanda hem yeteneklerini geliştiriyor hem de aşçılık sanatını daha yakından tanıma fırsatı yakalıyor. Öğrenciler, hamur hazırlamayı ve yoğurmayı öğrendikleri ilk derslerini, çikolatalı kurabiye pişirerek tamamladı.

Mutfaktaki tehlikelerden korunmayı öğreniyorlar

Kendi yaptıkları kurabiyeleri afiyetle yiyen öğrenciler, bunun yanı sıra çalışma alanının her zaman temiz ve toplu tutulmasını, sıcak tencerelere ve kesici mutfak aletlerine karşı da dikkatli olunması gerektiğini öğreniyor.

Eğitimler hakkında bilgi veren eğitmen Ayşegül Öğüt, “Bugün Kayışdağı Lions Ataevi'nde mutfak atölyemizde çocuklarımız ile birlikte yaz okulunda fındıklı, çikolatalı kurabiye yapıyoruz. Aslında bu görünen kısmı. Mutfak sevgi demek. Burada sevgi alışverişinde çocuklarımız ile güzel anlar geçiriyoruz. Derse önce hijyenle başlıyoruz. Kurabiyenin yapılış aşamalarını sonra pişirme aşamalarını, saklanma koşullarını öğretiyoruz. Kursumuz ücretsiz Ataşehir'de oturan bütün çocuklarımız davetli gelebilirler” dedi.

Her biri 10 gün devam eden ve 3 kur halinde düzenlenecek yaz atölyeleri, 2 Ağustos tarihinde sona erecek.