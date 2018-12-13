Ataşehirli öğrenciler geri dönüşümü yerinde incelediler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi" kapsamında İstanbul'daki okullar arasından ilk uygulayıcı okul seçilen Emlak Konut Ortaokulunun öğrencileri, geri dönüşüm tesislerini ziyaret etti.

Gelecek nesillere daha temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması hedefiyle gerçekleştirilen “Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı” çerçevesinde okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için Eko-Okullar Programı hazırlanmıştı. Programa destek veren Ataşehir Belediyesi, öğrencilerin geri dönüşümün tüm basamaklarının nasıl işlediğini daha iyi anlayabilmeleri için tesislere gezi düzenliyor. Bu kapsamda Emlak Konut Ortaokulunun Eko-Tim ekibi, İzmit'teki atık yağdan biodizel üretim tesisi ve elektronik atık ayrıştırma tesisini gezdiler. Öğrenciler, gezi sayesinde çevrelerindeki atıkların nasıl geri dönüştürüldüğünü uygulamalı olarak görme fırsatı buldu. Her sınıftan bir öğrencinin katıldığı gezide öğrencilere atıkların nasıl toplandığı ve geri dönüştüğü, tesislerin nasıl çalıştığı, Ataşehir Belediyesinin çevre korumayla ilgili çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Geri dönüşüme olan ilgilerinden dolayı öğrencileri kutlayan geri dönüşüm firması yetkilileri, farkındalığı artırdıklarından dolayı okul yöneticilerine ve Ataşehir Belediyesine teşekkür ederek, ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.