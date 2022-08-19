Ataşehirli öğrencilerden YKS'de gururlandıran başarı

Ataşehir Belediyesi'nin ücretsiz sunduğu “Üniversite Ders Destek Programı”na katılarak bütün bir yıl boyunca çalışan öğrenciler, verdikleri emeklerinin meyvelerini topladılar. Türkiye'nin köklü üniversitelerini kazanan gençler Ataşehir'in gurur tablolusu oldu.

YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile milyonlarca öğrenci hayalini kurduğu üniversiteye kavuştu. Her yıl Türkiye'nin en önemli üniversitelerine öğrenci kazandıran Ataşehir Belediyesi, bu sene de tıp fakültesi, sosyoloji, uçak mühendisliği, hukuk başta olmak üzere farklı bölümlerde toplam 132 öğrenciyi üniversiteye yerleştirdi.

Neşet Ertaş Kültürevi ve Ferhatpaşa Gençlik Merkezlerinde 2021-2022 eğitim - öğretim döneminde, üniversiteye hazırlanan gençlerin yanında oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na Ataşehir Belediyesi eğitim birimlerinde hazırlanan 207 öğrenciden 132 öğrenci, büyük başarı elde ederek, Türkiye'nin ve İstanbul'un köklü üniversitelerine yerleştiler.

YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen Ataşehirli 68 öğrenci lisans programına, 64 öğrenci ise ön lisans programlarına kayıtlarını yaptırdı. Bir yıl boyunca harcadıkları emeklerinin karşılığını alan öğrenciler, Tıp, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Hukuk, Mimarlık ve Sosyoloji gibi bölümleri kazandı. Öğrenciler, Galatasaray Üniversitesi'nden Marmara Üniversitesi'ne, İstanbul Üniversitesi'nden Gebze Teknik Üniversitesi'ne kadar birçok önemli okullara yerleştiler.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi; “Her bireyin eğitim hakkından eşit biçimde faydalanabilmesi için nitelikli eğitim destek programları hazırlayarak bu yıl da gençlerimizi üniversite sınavına hazırladık. Gençlerimizin hayallerine ulaştığını görüyor olmak bütün bu çabalarımızın ne kadar kıymetli olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Eğitim birimlerimizde gençleri sadece üniversiteye hazırlamakla kalmıyor, onların kişisel gelişimlerini tamamlamış, üretken, demokrasiye inanmış, entelektüel birikimi olan bireyler olması için de eğitim ve atölye programları da düzenliyoruz. Üniversite sınavlarında başarılı olan gençlerimizi gözlerinden öpüyorum. Onlar ile gurur duyuyorum. Tüm öğrencilerimizi ve velilerimizi bir kez daha kutluyor, emeği geçen öğretmenlerimize ise teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrenciler başarılarının sırrını anlattı

Sınava Neşet Ertaş Kültürevi'nde hazırlanan öğrencilerden biri olan Sinem Kavas şunları söyledi: “Ataşehir Belediyesi'nin başarımdaki rolü çok fazla. Üçüncü tercihim olan Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü kazandım. Son bir ay benim için zorlu bir süreçti. Hem okula hem de Neşet Ertaş Kültürevi'ne gidiyordum. Hayallerime ulaşmak için çok çalıştım. Bu süreçte pes etmemek en önemli şey sanırım. Birçok şeyden fedakârlık yapmak zorundasınız. Ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi, sosyalleşmeyi çok özlüyordum. Sınav bittikten sonra ilk müzeye gittim. Çünkü en çok özlediğim şeylerden biri de oydu. Öğretmenlerimin hepsi alanında uzmandı. Hocalarımız gerçekten bizimle çok ilgilendiler. Bir şey öğrenmek istediğimizde bize öğretene kadar asla bırakmadılar. Kendimi bu anlamda asla yalnız hissetmedim. Belediyeye ve öğretmenlerime teşekkür ederim.”

Gebze Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünü kazanan Ahmet İlme, “Uçaklara ve havacılığa hep bir ilgim vardı. Aynı zamanda çocukluktan gelen bir pilot olma hayalimde bu isteğimi sürdürdü. Sınav yerleştirme sonuçları açıklandıktan 6 saat sonra kazandığımı öğrendim. Herkes çok sevindi. Düzenli çalışınca emeklerinizin karşılığını alabiliyorsunuz. Hepsi birbirinden değerli öğretmenlerimize ve bu imkânları biz öğrencilere sunan Ataşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum.”

Bandırma Onyedi Eylül Tıp Fakültesi'ni 510 puan alarak kazanan 27 yaşındaki Muhammet Şener ise sınav süreci ve yaşadıkları hakkında şunları ifade etti: “İnsanların hayatına bir etkide bulunmak ve yaptıklarınızın sonuçlarını görmek beni cidden mutlu ediyor. Daha önce hastanelerde yaptığım stajlarda ve çalışmalarda bunu yakından tecrübe ettim. Bu yüzden tıp okumaya çok önceden karar vermiştim. Özellikle plastik ya da kalp cerrahisi alanlarında ilerlemeyi düşünüyorum. Sınavdaki başarımın sırrı ise bana göre ne istediğimi bilmek ve o yönde tam odaklanarak çalışmak oldu. Düzenli ve disiplinli çalıştım. Sınava hazırlanan öğrencilere de bunu tavsiye ediyorum. Çünkü bir amaç belirlediğiniz de sadece ona yöneliyorsunuz. Planlı ve bilinçli bir çalışma beraberinde başarıyı da getiriyor. Aynı zamanda stres kontrolünü de iyi yaptığımı düşünüyorum.”