Ataşehirli sporcuların büyük başarısı

Antalya'da gerçekleşen 4. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda Ataşehir Belediyesi Kick Boks sporcuları 9 madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Antalya'da 4-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ve 36 ülkeden gelen 2 bin 980 sporcunun mücadele ettiğini turnuvada Ataşehirli sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı. Turnuvada yarışan sporcular; Ercüment Uzun, Nazmiye Tatar, Ali Uzun, Sümeyye Kuzu, Rabia Utançlı, Hazar Tikicieri, Sümeyye Kübra Erdem, Poyraz Tikicieri madalya kazanarak dereceyle Ataşehir'e döndüler.

Turnuvada hem Ataşehir'i hem de Türkiye'yi temsil ettiklerini ifade eden Ataşehir Belediyesi Kick Boks Antrenörü Ecevit Tikicieri, “Ataşehir Belediyesi'nin yaz ve kış spor okullarında eğitim alarak, başarı ve gelişim göstermiş sporcularımızla katıldığımız bu turnuvada iyi bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyoruz. Bütün sporcularımızı ve onları yetiştiren değerli ailelerini kutluyorum. Ataşehir Belediyesi sporcularımızın maddi ve manevi her zaman yanımızda olarak bizi destekledi. Derece alarak evimize dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese sporcularımız ve kendi adıma teşekkür ediyorum” dedi.