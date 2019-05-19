Ataşehirliler Anadolu Efes-CSKA Moskova maçını dev ekranda seyretti

Ataşehirliler Anadolu Efes-CSKA Moskova basket maçını Ataşehir Belediyesi'nin meydana koyduğu dev ekranda seyretti.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Final Four finalinde CSKA Moskova takımı ile karşı karşıya geldi. Cumhuriyet Parkı'na konulan dev ekranda izleyenlerin büyük keyif aldığı basketbol karşılaşmasında zaman zaman heyecanlı anlar yaşanırken, taraftar grupları tezahürat yaptı. İzleyiciler, Ataşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye teşekkürlerini iletti.