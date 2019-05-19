İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ataşehirliler Anadolu Efes-CSKA Moskova maçını dev ekranda seyretti

Ataşehirliler Anadolu Efes-CSKA Moskova basket maçını Ataşehir Belediyesi’nin meydana koyduğu dev ekranda seyretti.

Ataşehirliler Anadolu Efes-CSKA Moskova basket maçını Ataşehir Belediyesi'nin meydana koyduğu dev ekranda seyretti.


Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Final Four finalinde CSKA Moskova takımı ile karşı karşıya geldi. Cumhuriyet Parkı'na konulan dev ekranda izleyenlerin büyük keyif aldığı basketbol karşılaşmasında zaman zaman heyecanlı anlar yaşanırken, taraftar grupları tezahürat yaptı. İzleyiciler, Ataşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye teşekkürlerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.