Ataşehirliler Ramazan sofralarında buluşuyor

Ramazan ayı boyunca Ataşehirlileri iftar sofralarda buluşturacak olan Ataşehir Belediyesi, 10 yıldır sürdürdüğü hizmetle paylaşma ve yardımlaşma ruhuna uygun olarak iftar yemeği dağıtımı yapacak.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan programla Ramazan ayı boyunca 11 noktada kumanya dağıtımı ve 7 mahallede ise geniş iftar sofraları kurulacak.

Kumanya dağıtım programının ilki, Ramazan ayının ilk orucuyla 6 Mayıs Çarşamba günü Fetih Mahallesi Kafkas Sokak'ta yapılacak.

Ramazan ayında 11 noktada düzenlenecek kumanya dağıtımının yanında, İçerenköy, Ferhatpaşa, Küçükbakkalköy, Örnek ve Yenişehir mahallelerinde geniş iftar sofralarıyla birlik, beraberlik ve paylaşımın en güzel örneklerinin sergilendiği sokak iftarları yapılacak.