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Ataşehirliler sokak iftarında bir araya geldi

Ataşehir Belediyesi tarafından İçerenköy Mahallesi’nde iftar yemeği düzenlendi.

Ataşehir Belediyesi tarafından İçerenköy Mahallesi'nde iftar yemeği düzenlendi.


Ataşehir Belediyesi, Ataşehirliler için iftar yemeği düzenledi. İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi Adem Sokak'da düzenlenen yemekte yaklaşık 2 bin vatandaş bir araya gelerek beraber iftar yaptı. İftar yemeğine aynı zamanda Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman da katıldı.


İftar yemeğiyle ilgili konuşan Hışman, “Öncelikle Ramazan ayının üçüncü günündeyiz. Ramazan ayının öncelikle ülkemize, tüm İslam alemine barış, huzur, bereket getirmesini temenni ediyorum. Bu akşamda burada her yıl olduğu gibi biz Ataşehir'de bütün Ramazan boyunca her akşam bir mahallemizde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Bu akşamda İçerenköy Mahallemizde iki bin vatandaşımızda bir araya geldik. Biz Ataşehir'de on yıl boyunca hoşgörüyü, birlikteliği, toplumsal barışı sağladık. Bunun huzuru içerisindeyiz. Diliyoruz bu Ataşehir'de yaşadığımız bütün ilke satına yayılsın. Herkese hatırlı ramazanlar diliyorum'' ifadelerini kullandı.


Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftara katılan bir vatandaş, “Böyle hoşgörünün, paylaşımın, güzelliğin bir arada yaşandığı bir ortam. Dilerim ki insanlar bu güzelliği sadece bir paylaşım için olsun. Herkes kendi sofrasını kendi kurabilsin. Kendi sofrasında orucunu açabilsin. Eşi ile, çocuğu ile, ailesi ile bu güzellikleri kendi içerisinde paylaşmasını, o günlere ulaşmasını diliyorum herkese. Hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.

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