Ataşehirliler sokak iftarında bir araya geldi

İftarda Belediye Başkanı Battal İlgezdi de vatandaşlara eşlik etti.

Ataşehir Belediyesi, düzenlediği sokak iftarında Ataşehirlileri bir araya getirdi. Küçükbakkalköy Mahallesi Prestij Caddesi üzerinde düzenlenen sokak iftarında vatandaşlar hep beraber oruçlarını açtılar. İftar yemeğine Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve belediye başkan yardımcıları da katıldı. İftar öncesi masaları tek tek gezen Başkan İlgezdi, vatandaşlarla selamlaşarak Ramazan aylarını kutladı.

İftar öncesinde kısa bir açıklama yapan Başkan İlgezdi, "Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan'ı kutlu olsun diyorum. Kısmet olursa yakında bayramımız olacak. Ben şimdiden herkesin bayramını da kutluyorum. Tabii on bir ayın sultanı Ramazan, insanların içinin sevgi dolduğu, sevgi saçtığı bir gün. Bu anlamda herkes birbirine yardımcı olmalı, sahip çıkmalıdır. Hiç kimse evine aç gitmemelidir. Kesinlikle bu konuda yerel yönetimler olsun, iş adamları olsun herkes birbirine sahip çıkmalı. Bu anlamda Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor. El birliği ile bu işi hep beraber aşacağız. Tekrardan herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum ve sevgilerimi sunuyorum'' ifadelerini kullandı.

Ezanın okunması ile beraber vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.