Atatürk, Bayrampaşa'da törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yıl dönümünde Bayrampaşa'da düzenlenen törenle anıldı. Törene ilçe protokolünün yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıl dönümünde, tüm Türkiye'de olduğu gibi, Bayrampaşa'da da düzenlenen törenle anıldı. Tören, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı, ardından saat dokuzu beş geçe çalan sirenlerle birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Garnizon Komutanı Muhabere Albay Tamer Akkan, Bayrampaşa Emniyet Müdürü Abdullah Afacan, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, kaymakamlık ve belediye birim müdürleri ile vatandaşlar katıldı.