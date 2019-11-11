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Atatürk Bayrampaşa'da törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yıl dönümünde, tüm Türkiye'de olduğu gibi Bayrampaşa'da da düzenlenen törenlerle anıldı.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde Bayrampaşa'da düzenlenen programlarla anıldı. Anma programları, ilk olarak Suat Terimer Anadolu Lisesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Daha sonra saat dokuzu beş geçe çalan sirenlerle birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Buradaki program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.


Törene Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Garnizon Komutanı Muhabere Albay Coşkun Çelik, ilçe protokolü, STK temsilcileri, meclis üyeleri ile ilçedeki gaziler, okul müdürleri, eğitimciler, mahalle muhtarları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İkinci anma program ise Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde ilçe protokolünün ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Buradaki programda öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi ve Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi.

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