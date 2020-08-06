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Atatürk Havalimanı baş müdürlüğü görevine Fatih Koşak atandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Atatürk Havalimanı Baş Müdürlüğü görevine yapılan atamayla Fatih Koşak getirildi.


Bir süredir DHMİ'nin Dalaman Havalimanı Baş Müdürlüğü görevini sürdüren Fatih Koşak, yapılan atamayla Atatürk Havalimanı Baş Müdürlüğü görevine getirildi. Geçmiş dönemlerde DHMİ'de personel şefi, Havalimanı nöbetçi meydan müdür vekili, Protokol şefi, şube müdürü gibi birçok kademede başarılı görevler üstlenen Fatih Koşak, bundan sonra Atatürk Havalimanı'nda baş müdür olarak görevini sürdürecek. Koşak'ın yeni görevini 10 Ağustos Pazartesi günü devralması bekleniyor.

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