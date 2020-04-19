İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinin inşaatı aralıksız sürüyor

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı’nda yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin inşaatının çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin inşaatının çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gece gündüz devam eden inşaat çalışmalarında çelik iskeletlerin yan duvarları ve çatı kısımlarının yapımına devam ediliyor.


Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin inşaat çalışmaları beklenenden daha hızlı devam ediyor. Gece gündüz hız kesmeden devam eden pandemi hastanesi yapım çalışmalarında çelik iskeletlerin duvarlar ve çatı kısımlarının yapımına devam ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.