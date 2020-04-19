Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinin inşaatı aralıksız sürüyor

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin inşaatının çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gece gündüz devam eden inşaat çalışmalarında çelik iskeletlerin yan duvarları ve çatı kısımlarının yapımına devam ediliyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin inşaat çalışmaları beklenenden daha hızlı devam ediyor. Gece gündüz hız kesmeden devam eden pandemi hastanesi yapım çalışmalarında çelik iskeletlerin duvarlar ve çatı kısımlarının yapımına devam ediliyor.