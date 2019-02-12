Atatürk Havalimanı'nda bir anda kendinden geçti

Üzerinden kimlik ve benzeri bir belge çıkmayan vatandaşın kafasında çok sayıda dikiş tespit edildi.

Atatürk Havalimanı geliş katında bekleme koltuklarında oturan ve Cezayir vatandaşı olduğu öğrenilen bir erkek şahıs rahatsızlanarak kendinden geçti. Durumu gören vatandaşlar polise bildirdi. Olay yerine gelen polis memurları sağlık ekiplerine bilgi verdi. Koltukta otururken kendinden geçen ve bilinci kapalı olan Cezayir vatandaşına, ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, daha sonra ambulans ile hastaneye sevk etti.

Üzerinden kimlik çıkmadı

Atatürk Havalimanı geliş katında rahatsızlanarak kendinden geçen Cezayir vatandaşının üzerinden kimlik veya pasaport çıkmadı. Kimlik veya herhangi bir belge bulmak için hasta yolcunun ceplerine ve çantasına bakan emniyet yetkilileri her hangi bir belgeye de ulaşamadı. Çevredeki vatandaşlardan da hasta vatandaşı tanıyan çıkmayınca emniyet yetkilileri kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Başında çok sayıda dikiş var

Cezayir vatandaşına ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, hasta sahsın kafasında çok sayıda dikiş gördü. Hasta şahsın kafasında yer alan çok sayıda dikiş nedeniyle mi bilincinin kapalı olduğu yoksa başka bir nedenden dolayımı rahatsızlandığını araştıran emniyet yetkilileri, inceleme başlattı.