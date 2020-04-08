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Atatürk Havalimanı'nda hastane inşaatı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk Havalimanı’nda yapılacağını açıkladığı hastane inşaatı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ait arazide başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda yapılacağını açıkladığı hastane inşaatı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait arazide başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de 1000' er yataklı iki hastane yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Yeşilköy'de Atatürk Havalimanı'nın hemen yanında bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait arazide inşaat çalışmaları başladı. Çok sayıda iş makinesinin arazide çalışmalar yaptığı görüldü.

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