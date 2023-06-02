Atatürk Havalimanı'nda Havacılık Eğitim Fuarı açıldı

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen IFTE Havacılık Eğitim Fuarı 2023 kapılarını ziyaretçilere açtı.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen IFTE Havacılık Eğitim Fuarı 2023 kapılarını ziyaretçilere açtı. 4 Haziran tarihine kadar açık olacak fuar, sektör profesyonelleri, havacılık meraklıları ve yenilikçi teknolojilere ilgi duyanları buluşturuyor. Başta pilot olmak üzere kabin memuru, teknisyen ve yer hizmetleri personeli ihtiyacını gidermek isteyen havacılık şirketleri, sektöre insan kaynağı yetiştiren eğitim kurumları ile bir araya geliyor. Fuar, uluslararası sektör liderleri, havayolu şirketleri, havacılık eğitim kurumları, teknoloji sağlayıcıları ve havacılıkla ilgilenen herkesin bir araya gelmesi için fırsat sunuyor.

Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Kemal Yüksek, “İFTE Havacılık Eğitim Fuarı sürekli düzenleniyordu ama pandeminin araya girmesiyle sekteye uğradı. Türk Sivil Havacılık olarak yeni sivil havacılık modelimizi anlamlı, güvenilir ve içeriği doğru sertifikalar üzerinden yürüteceğiz. Bu model eğitimi merkez alan, üs alan bir yaklaşımla hayata geçiriliyor. Biz de bu fuara güç vermek için katılmak istedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu büyük Türkiye yüzyılı konseptinde Türk Sivil Havacılık olarak bizden yardım ve destek bekleyen, havacılığını olgunlaştırıp otoritesini kurmak isteyen tüm ülkelere yaymayı amaçlıyoruz. Burası lisansları oluşturan sertifikaların uygun maliyetlerle rahat alınabileceği bir platform. Emniyet ve güvenliği esas alarak inşa eden yeni bir sivil havacılık yaklaşımını hayata geçirdi. Bu dünyada tektir. Özellikle Balkan ülkelerinden ve Türki Cumhuriyetleri'nden başlayarak devam eden, 100-150 ülkeyi içine alan bir yazılım merkezli havacılık sertifikasyonlarının yönetildiği mekanizmayı hayata geçiriyoruz” dedi.

Pilot açığıyla ilgili konuşan Yüksek, “Yüksek seviyelerdeki talep açığının vurgulanması noktasında fuar önem taşıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak nasıl modelleneceği ile ilgili bir yaklaşımımız var. Ülkemizde pilotluğu yüksek kalitede kolay erişilebilen, dünyada kabul görülen bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Bununla ilgili teorik yapımız hazır. Pratik uygulamamızda da yüzde 70 seviyelerine geldik. Birkaç ay içerisinde de bunu hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

İlerde pilot olmak isteğini söyleyen Muhammed Esat Sarıkaya, “Buraya gelecek hakkında kafamda olan çizebilmek için, havacılık hakkında bilgi edinebilmek için geldim. Okuldaki arkadaşlarımla beraber geziye geldim. Stantları gezerek bilgi ediniyoruz. Şimdi de arkadaşlarımla geri kalan stantları gezeceğiz” ifadelerini kullandı.

Fuara okul gezisiyle gelen Kerim Çınar Akkaya, “Buraya okul gezisi için geldik. Uçak bakim bölümünde okuyoruz. Kendimize bir şeyler katmaya geldik. İlerde uçak teknisyeni olmak istiyorum. Bilgi edinmek içim stantları geziyorum. Stantlarda gezip okulumuzun tanıtımını yaptık. Kendimize de yol çizdik” dedi.

Fuarda stant açan bir üniversitenin Havacılık Kulübü Başkanı Ceylin Koçoğlu, “Havacılık kulübümüzle sivil havacılık kabin hizmetleri olarak geldik. Kulübümüz aslında kabin hizmetleri programına yönelik etkinlikler çıkarmakla beraber bir kabin memurunun gerekli bütün yetkinliklere sahip olmasıyla alakalı işe giriş aşamasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Teknik becerilerin yanında sosyal becerilere de önem veriyoruz” şeklinde konuştu.