İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Atatürk Havalimanı'nda "taşınma" hareketliliği

Büyük taşınma öncesi Atatürk Havalimanı’nda hareketlilik başladı.

Büyük taşınma öncesi Atatürk Havalimanı'nda hareketlilik başladı. Taşınma sürecinden görev alacak işçiler, apronda toplanarak görev bölgelerine gönderildi. THY'nin Dalaman-İstanbul seferini yapan uçak, yolcularını boşalttıktan sonra boş halde İstanbul Havalimanı'na gitti.


Atatürk Havalimanı'nda büyük taşınma öncesi hazırlıklar tamamlandı. 03.00'da başlayacak taşınma öncesi hareketlilik de başladı. İstanbul Havalimanı'na taşınacak konteynerlerin yüklenmesinde görev alacak işçiler, apronda toplandı ve görev alacakları alanları yönlendirildi.


Öte yandan THY'nin Dalman-İstanbul seferini yapan uçak da Atatürk Havalimanı'na inerek yolcularını bıraktıktan sonra boş halde İstanbul Havalimanı'na gitti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.