Atatürk Havalimanı'ndaki hurda uçaklar kara ve denizden Tuzla'ya taşındı

Uzun yıllardır Atatürk Havalimanı'nda hurda olarak bekleyen iki yolcu uçağının ileri dönüşüm ve farklı alanlarda değerlendirilmesi için karadan taşıma işlemi başladı. Parçalanarak tırlara yüklenen uçak parçalarının bir kısmı karayoluyla Yeşilköy'den Tuzla'ya taşındı.

Sovyetler Birliği döneminden kalan 57 yaşındaki Antonov AN-12 kargo ile 42 yaşındaki Airbus A300 tipi yolcu uçağı, İstanbul'da Yeşilköy'den Tuzla'ya karayoluyla götürülmeye başlandı. Taşınmak için parçalanan uçak parçalarının bir kısmı 9 TIR'a yüklendikten sonra Atatürk Havalimanı'ndan çıkarılarak Tuzla'ya götürüldü. Gece saatlerinde karayolundan başlayan taşıma operasyonu deniz yolu ulaşımıyla devam etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren taşıma işlemi sırasında tırların geçişi yapılırken bazı yollar kısa süreliğine kapatıldı. Sahil yolundan Sirkeci'ye ulaşan tırlar buradan Arabalı Vapur Sirkeci Arabalı Vapur İskelesi'nde Harem'e geçirildi. Anadolu yakasına geçen tırlar daha sonra Tuzla'ya ulaştı.

“Uçakların farklı alanlarda dönüşümü gerçekleştiriliyor”

Her ikisi de iflas etmiş şirketlere ait uçakların kaldırılması için hukuki sürecin tamamlanması bekleniyordu. Hurda olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) satış ihalesini kazanan SkyArt şirketi iki uçağı da farklı alanlarda değerlendirmeyi planlıyor. Yüzde yüz Türk sermayesi ile kurulan ve ‘ileri dönüşüm' prensibi ile eski yolcu uçaklarını yeniden ekonomiye kazandıran SkyArt, hurda uçakları, kabin memurlarının eğitim aldığı mock-up'tan güvenlik eğitimlerinin yapıldığı simülatör merkezine, film çekimleri için uçak stüdyodan parçaların dekoratif amaçlı mobilya ve hatıra eşyaları haline getirilmesi gibi farklı alanlarda dönüşümü gerçekleştiriliyor.

57 yaşında kargo uçağı

SkyArt firması kurucusu ve Genel Müdürü M. Emre Özkul, “İlk defa Sovyet döneminde tasarlanıp üretilmiş, uzun yıllar kargo taşımış 1965 model Antonov AN-12 uçağını portföyümüze katıyoruz. Pervaneli, 4 motorlu kargo uçağı ilk olarak Rus Aeroflot Havayolları'na verilmiş. Uzun yıllar uçmuş. Şirket faaliyetlerini durdurduktan sonra uzun yıllardır Atatürk Havalimanı'nda parçalanacağı günü bekliyordu. Amacımız uçakların hurda olarak değil geri dönüşümünü yaparak ekonomiye kazandırmak. Diğer uçağımız ise Airbus A300. Türkiye'ye 2001'de getirilen ve Bosphorus European şirketine kısa süreli uçan yolcu uçağı, Atatürk Havalimanı'nda uzun süredir bekliyordu” diye konuştu.

Atatürk Havalimanı'ndaki uçak parçalarının kalan kısmının ise bu gece saatlerinde benzer şekilde TIR'larla çıkarılarak taşıma işleminin tamamlanması planlanıyor.