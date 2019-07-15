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Atatürk Havalimanı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle organize edilen etkinliğe katılmak isteyen binlerce vatandaş Atatürk Havalimanı’na akın etti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle organize edilen etkinliğe katılmak isteyen binlerce vatandaş Atatürk Havalimanı'na akın etti. Havalimanında vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.


Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen anma etkinliğine vatandaşları yoğun ilgi gösterdi. Yenibosna'da E-5 Karayolu'nda toplanan vatandaşlar, hep birlikte Atatürk Havalimanı'na yürüdü. Havalimanına adeta akın eden vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile görsel bir şölen oluşturdu. Havalimanında vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

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