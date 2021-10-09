Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaat çalışmalarında sona doğru

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaat çalışmalarında son aşamaya gelindi. Açılışına sayılı günler akalan AKM'de artık son rötuşlar yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan Atatürk Kültür Merkezi'nde AKM tabelasının da asılmasıyla birlikte son aşamaya gelindi. Çalışmalar hızla sürerken yaklaşık üç yıldır inşaatı devam eden AKM'de artık son rötuşlar yapılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan AKM'nin kaldırım ve yol düzenleme çalışmaları sürüyor. Hummalı çalışmaların devam ettiği Atatürk Kültür Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak.